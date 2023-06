La “cura” dell’Asl per l’ospedale di Polla afflitto dalla mancanza di personale: il reclutamento dei medici in pensione

In via urgente sindaci e consiglieri regionali del territorio del Vallo di Diano si sono incontrati ieri sera a Padula, per chiedere con urgenza interventi celeri ed efficaci per l’ospedale di Polla dove man mano sono in via di chiusura diverse unità operative e dove, peraltro, manca la figura del direttore sanitario, dopo il trasferimento, lo scorso 16 giugno, del direttore Luigi Mandia a Vibo Valentia.

La posizione dei politici valdianesi

Ebbene i rappresentanti politici valdianesi hanno ribadito quanto già scritto in documento, già nelle mani del Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, nel quale chiedevano, per contrastare l’atavica urgenza che riguarda la struttura ospedaliera pollese, “il potenziamento del personale di tutte le unità operative o alternativa l’avvio delle procedure per reclutare, in via urgente, medici ospedalieri in pensione, o ancora individuare specializzandi medici, anche del penultimo anno, e naturalmente individuare il direttore sanitario del Luigi Curto”.

La risposta dell’Asl

La risposta a queste richieste arrivata ieri sera dal Direttore Generale, Sosto, il quale ha annunciato che: “saranno reclutati, per il periodo estivo, in via urgente, con un avviso in via di pubblicazione da parte dell’Asl Salerno, medici ospedalieri in pensione con partita IVA i quali supporteranno ed aiuteranno i colleghi e la struttura organizzativa dell’ospedale pollese”.

Nel frattempo, nel corso della riunione, è emersa la necessità di far presente all’Asl quanto sia improcrastinabile indire dei concorsi ad hoc per le varie unità operative. Intanto si spera che presto arrivino altri medici con le procedure Asl che sono in via di chiusura.