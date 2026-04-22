La cannabis light è illegale nel 2026? Le cose da sapere

La cannabis light continua a generare dubbi e discussioni, soprattutto dopo gli ultimi interventi normativi. Tra leggi nazionali e orientamenti europei, il quadro resta complesso. Facciamo chiarezza?

CBD nel 2026: è illegale?

Nel 2026 la questione della legalità del CBD online, nei negozi e della cannabis light resta al centro del dibattito. Negli ultimi anni, il tema ha coinvolto istituzioni, tribunali e operatori economici, con un susseguirsi di decisioni che hanno creato incertezza.

Nel corso del 2025, il governo ha introdotto un intervento normativo con l’obiettivo di limitare la diffusione delle infiorescenze di canapa. L’intento ha portato a una forte reazione da parte del settore, che ha evidenziato un contrasto tra la normativa nazionale e i principi già stabiliti a livello europeo.

La canapa industriale, per sua natura, non produce effetti psicoattivi. Questa caratteristica la distingue dalle sostanze stupefacenti e ha alimentato un dibattito giuridico che non ha ancora trovato una conclusione definitiva. I tribunali hanno iniziato a esaminare la questione, dando origine a un contenzioso che coinvolge diversi livelli istituzionali.

Una svolta significativa è arrivata alla fine del 2025, quando il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio su alcuni casi rilevanti. La decisione ha aperto un passaggio verso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a esprimersi sulla compatibilità delle norme italiane con il diritto comunitario.

Questa situazione lascia aperti diversi scenari. Il CBD, inteso come principio attivo privo di effetti psicotropi, continua a occupare una posizione distinta rispetto alle sostanze illegali. Detto questo, la disciplina sulle infiorescenze e su alcuni derivati resta oggetto di interpretazioni divergenti.

Che cosa dice la normativa

Per orientarsi nel quadro attuale, occorre considerare le principali leggi che regolano il settore. La normativa italiana distingue tra canapa industriale e sostanze stupefacenti, ma introduce limiti specifici su alcune categorie di prodotti.

La legge sulla canapa industriale ha definito i parametri per la coltivazione e la commercializzazione, con particolare attenzione al contenuto di THC. Il valore deve rimanere entro soglie precise, che escludono effetti droganti.

Nel 2025, un intervento normativo ha modificato il quadro esistente, introducendo restrizioni sulle infiorescenze e su alcuni derivati.

I punti chiave della normativa possono essere sintetizzati così:

il CBD non rientra tra le sostanze stupefacenti, in quanto privo di effetti psicoattivi;

la canapa industriale resta legale, se rispetta i limiti di THC stabiliti dalla legge;

le infiorescenze subiscono restrizioni specifiche, introdotte con le modifiche normative del 2025;

le attività commerciali devono rispettare criteri rigorosi, legati alla tracciabilità e alla qualità.

Il CBD, isolato o inserito in alcune formulazioni, mantiene una posizione più stabile. Le infiorescenze, invece, si trovano al centro delle maggiori criticità interpretative.

Decreto sicurezza, facciamo chiarezza

Il Decreto Sicurezza ha introdotto una linea restrittiva, con l’obiettivo di limitare la diffusione della cannabis light. Ciò nonostante, questa impostazione si scontra con orientamenti già espressi a livello europeo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema in diverse occasioni. In una decisione del 2024, ha stabilito che gli Stati membri non possono introdurre restrizioni alla coltivazione della canapa industriale senza una base scientifica solida legata alla tutela della salute pubblica.

Un precedente rilevante risale al 2020, quando la stessa Corte ha chiarito due aspetti centrali:

il CBD non può essere classificato come sostanza stupefacente, data l’assenza di effetti psicotropi

la commercializzazione di prodotti a base di CBD non può essere vietata, se questi prodotti rispettano le norme di uno Stato membro

Il risultato è un quadro in evoluzione, in cui le decisioni dei giudici avranno un ruolo determinante. I tribunali italiani e le istituzioni europee dovranno chiarire i confini tra tutela della salute, libertà economica e circolazione dei prodotti.

La questione della cannabis light nel 2026 non ha ancora una risposta definitiva, ma il percorso giuridico in corso porterà a una maggiore chiarezza nei prossimi anni.