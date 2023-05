La Campania batte tutti con più follower sui social media: Vincenzo De Luca si conferma al secondo posto tra i Presidenti più seguiti

La Campania rimane la Regione con il maggior numero di follower e guadagna una posizione nella classifica degli Enti che comunicano meglio sui social media. Vincenzo De Luca si conferma secondo tra i presidenti.

Le statistiche

Il rapporto DeRev conferma l’efficacia della comunicazione istituzionale della Regione Campania sui social media. La società di comunicazione e strategia digitale ha valutato l’efficacia della comunicazione delle Regioni italiane e dei loro presidenti su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. La classifica vede ancora la Regione Lombardia in testa, seguita dalla Puglia e dalla Liguria.

Roberto Esposito, CEO di DeRev, sottolinea che non c’è stato un miglioramento generale nella comunicazione istituzionale, ma solo un ulteriore sviluppo da parte di coloro che già operavano bene. Gli Enti che comunicano meglio sono attenti all’adattamento del formato ai diversi social media e utilizzano anche canali non convenzionali come TikTok e LinkedIn.

I numeri in Campania

La Campania ha aumentato la propria audience, passando dall’11,72% al 12% della popolazione. De Luca guida la classifica dei presidenti che sfruttano al meglio TikTok, con 105.000 follower e un engagement del 3,82%.

La ricerca DeRev ha esaminato gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati e i verticali di settore. I dati raccolti nel periodo tra il 13 maggio 2022 e il 13 maggio 2023 mostrano che la Campania ha la community più ampia con 681.703 follower su tutte le piattaforme, seguita dalla Lombardia con 594.768 follower. Tuttavia, la Lombardia mantiene la testa della classifica grazie a un engagement del 0,304%, superiore allo 0,143% della Campania. La Puglia e la Liguria si distinguono per un alto livello di engagement.

Vincenzo De Luca leader su Tik Tok

Su Facebook, la Campania è meno attiva rispetto ad altre regioni come Liguria, Puglia e Lombardia. La Puglia ottiene ottimi risultati sia in termini di engagement che di crescita dei follower. Su Instagram, la Puglia e la Lombardia sono tra le regioni che postano di più e che ottengono un maggior numero di follower. La Campania ha acquisito 3.698 follower. Twitter è la piattaforma di punta dell’Emilia-Romagna, mentre su TikTok si distinguono la Liguria e la Sardegna.

La ricerca ha anche valutato la performance dei presidenti di Regione. Vincenzo De Luca vanta la community più ampia su Facebook, con oltre 1,5 milioni di follower. Luca Zaia è il presidente con la community più grande su Instagram, mentre Stefano Bonaccini spicca su Twitter. De Luca e Zaia sono protagonisti su TikTok, con un elevato numero di follower e un alto livello di engagement. La Campania si conferma tra le regioni con una buona presenza sui social media.