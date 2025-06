La Battipagliese sfiora l’impresa. Il Canosa trova la qualificazione in extremis nei supplementari

Nella semifinale di ritorno dei play off nazionali la Battipagliese cede il passo al Canosa. Forte del risultato del match d’andata (3 a 0 per i pugliesi), il Canosa perde al “Provenza” di Macchia per 4 a 2 dopo i tempi supplementari.

Partita epica, stoica della Battipagliese che, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Formicola al 21’ del primo tempo, riesce a ristabilire il risultato dell’andata grazie ad una tripletta dell’eterno Ripa, andare sotto a metà ripresa, riprendere di nuovo il match al 95’, per poi prendere gol all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare che estromette le zebrette dalla finale nazionale play off.

La partita

Inizia alla grande il match per la Battipagliese che dopo due minuti passa in vantaggio: cross al bacio di Tomolillo e inzuccata di testa di Ripa. Si infiamma il “Provenza”. Al 21’ Formicola commette fallo di reazione su Santoro e viene espulso dal direttore di gara. Nonostante ciò la Battipagliese non si disunisce e trova il raddoppio al 46’: cross di Olmos e nuova inzuccata di testa di Ripa.

All’11’ del secondo tempo arriva il tris ancora con Ripa: corner di Tedesco e nuovo colpo di testa di Ripa su cui nulla può Tarolli. Il Canosa, stordito, ritorna in partita con Pignataro al 29’, bravo e fortunato a trovare una deviazione vincente in area di rigore dopo un rimpallo. Pietropinto butta dentro tutta la sua batteria di attacco e al quarto minuto di recupero è proprio il neo entrato Minicone a trovare l’angolino da posizione ravvicinata.

Nei supplementari altri due rossi, uno per parte, sempre per doppio giallo: al 16’ del primo tempo va fuori Milano per i pugliesi mentre al 1’ del secondo tempo finisce sotto la doccia anzitempo proprio Ripa. Quando le squadre sembravano accontentarsi di finire ai rigori è il Canosa all’ultimo respiro a trovare il pertugio sulla sinistra, crossare al centro con Mangialardi ed è Martinez a sfruttare al meglio un’indecisione di Trapani in uscita bassa. Festeggia il Canosa mentre i tifosi bianconeri, apprezzando la generosità enorme mostrata sul campo, applaudono convintamente i propri beniamini a fine partita nonostante la delusione per il risultato finale.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo (dal 25’s.t. Moussa), Olmos (dal 1’s.t.s. Tarcinale), Formicola, Tedesco (dal 45’s.t. Minicone), Ripa, Tomolillo (dal 38’s.t. Masella), Spagnuolo (dal 25’s.t. Losasso), Calvanese, Petrosino. A disposizione: Esposito, Manco, Boglic, Suozzo. Allenatore: Pietropinto

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Solano (dal 7’p.t.s. Pirelli), Murilo, Santoro, Coco (dal 38’s.t. Milano), Barrasso, Jimenez (dal 17’s.t. Martinez), Mangialardi, Gomis (dal 1’s.t.Ciannamea). A disposizione: Capossele, Monterisi, Pizzulli, Comitangelo, Piccolo. Allenatore: La Notte

RETI: 2’p.t., 46’p.t. e 11’s.t. Ripa, 49’s.t. Minicone, 29’s.t. Pignataro, 14’s.t.s. Martinez

ARBITRO: Signor Luca Paris di Bergamo

ASSISTENTI: Signor Alfieri di Prato e Gallà di Pistoia

QUARTO ASSISTENTE: Signor Cavacini di Lanciano

NOTE: Ammoniti: Magliano, Ripa, Calvanese, Minicone, Losasso, Pietropinto (all. Battipagliese), Solano, Coco, Gomis, Milano, Ciannamea e La Notte (all. Canosa).

Espulsi: 21’p.t. Formicola (B) per fallo di reazione, 16’p.t.s. Milano (C ) per doppia ammonizione, 1’s.t.s. Ripa (B) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 5 a 4 per il Canosa. Recupero: 7’p.t., 5’s.t., 1’p.t.s. e 1’s.t.s. Spettatori: 1000 circa di cui 150 da Canosa.