Iscrizioni scuola Salerno 2026-2027: volano i percorsi 4+2, licei sempre in vetta

Analisi delle iscrizioni scolastiche 2026-2027 a Salerno e provincia. Crescono i percorsi quadriennali (+54,7%) e tengono i licei. Tutti i dati e le graduatorie.

Il panorama dell’istruzione superiore in provincia di Salerno delinea un quadro di stabilità e, al contempo, di profonda evoluzione. Le iscrizioni online per l’anno scolastico 2026-2027 si sono chiuse con un totale di 9.605 domande, registrando una crescita dello 0,4% rispetto alle 9.570 dello scorso anno. Un incremento che, seppur lieve, appare significativo se rapportato a un contesto demografico non espansivo, confermando la centralità delle istituzioni scolastiche salernitane.

L’egemonia dei licei e la tenuta dei tecnici

Le preferenze delle famiglie continuano a convergere prioritariamente verso i licei, con lo Scientifico (18,1%) e il Classico (7,6%) saldamente in testa. Tuttavia, gli istituti tecnici mantengono un peso rilevante nel tessuto formativo locale: i settori Amministrazione, Finanza e Marketing (5,5%) e Informatica e Telecomunicazioni (4,9%) si confermano i più attrattivi. Nel comparto professionale, la stabilità è garantita dal settore dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità alberghiera, scelto dal 5,2% dei nuovi iscritti.

Il salto dimensionale del modello 4+2

La vera rivoluzione dell’anno scolastico in arrivo risiede nei percorsi quadriennali 4+2, introdotti dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. I dati evidenziano una crescita esponenziale: le domande sono passate da 322 a 498, segnando un incremento del 54,7%. Questa opzione ha superato la soglia del 5% sul totale provinciale, trasformandosi da sperimentazione a scelta concreta per molti studenti. Il trend riflette una nuova consapevolezza delle famiglie verso iter formativi più brevi e intensivi, capaci di creare un ponte diretto con il mercato del lavoro.

La graduatoria provinciale: le eccellenze del territorio

Il Liceo Alfano I di Salerno domina la classifica provinciale con 304 iscritti, seguito dal Don Carlo La Mura di Angri (261) e dal Rescigno di Roccapiemonte (256). Il dinamismo scolastico si conferma policentrico grazie alle ottime performance del Liceo De Sanctis (248) a Salerno e del Sensale (243) a Nocera Inferiore.

Nel capoluogo, la mappa delle iscrizioni restituisce un equilibrio competitivo tra i vari istituti. Il Regina Margherita ha registrato 234 iscritti, il Severi 233 e il Tasso 171, mentre il Da Procida mantiene un trend stabile con 110 domande.

Istituti tecnici e professionali tra innovazione e lavoro

Oltre ai licei, gli istituti di istruzione superiore giocano un ruolo cruciale. Il polo Genovesi–Da Vinci raggiunge i 220 iscritti, mentre tra i tecnici spiccano il Focaccia (154) e il Galilei (126). Segnali di eccellenza giungono anche dal settore professionale e marittimo. Il futuro polo del mare Giovanni XXIII-Santa Caterina Amendola totalizza 155 iscritti, l’alberghiero Virtuoso ne conta 93 e il Profagri 115.

La geografia delle iscrizioni nei distretti della provincia

Il fermento scolastico si estende a tutta la provincia. Risultati solidi si registrano ad Agropoli (Gatto, 231), Mercato San Severino (Marone, 216), Scafati (Pacinotti, 211) e Battipaglia (Medi, 205), a testimonianza di una rete scolastica provinciale capace di rispondere con efficacia alle esigenze delle nuove generazioni.

