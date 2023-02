Integrazione tra studenti stranieri e italiani: Comune sottoscrive accordo con l’Anci

Il comune di Magliano Vetere ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Anci Campania nell’ambito del progetto “Impact Campania” mirato al rafforzamento del sistema dei servizi di integrazione dei cittadini di altri paesi.

Il progetto

Il progetto “Impact Campania” ha lo scopo di favorire l’integrazione dei cittadini stranieri sul territorio regionale ed è stato realizzato dalla Regione, insieme ad un ampio partenariato di enti istituzionali e del terzo settore, tramite i finanziamenti del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa, richiesta ai comuni campani che offrono servizi di accoglienza sul proprio territorio, non comporta alcun costo per i comuni.

I servizi sul territorio

Il progetto comprende, nello specifico, una serie di attività tra loro complementari suddivise in quattro azioni dedicate alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali al fine di creare una scuola che sia anche luogo di integrazione tra giovani italiani e stranieri da supportare nel loro percorsi di studi;

al miglioramento delle competenze interculturali degli operatori atte ad incentivare l’innovazione dei processi organizzativi tramite percorsi di aggiornamento, nuovi centri di informazione e incontri a tema; a contribuire ad affermare l’immagine di una regione multietnica e inclusiva e a promuovere la maggior partecipazione delle comunità immigrate in attività di animazione sociale e narrazione dei cambiamenti sociali sul territorio.

A queste azioni, dirette ai migranti di prima e seconda generazione e agli operatori pubblici che con loro si interfacciano, si aggiungeranno numerose iniziative dedicate agli studenti, alle scuole e alle famiglie per diffondere le buone pratiche e incentivare l’integrazione su tutto il territorio regionale.