Infrastrutture a Salerno: dal Cipess 100 milioni per la metropolitana e fondi per le dighe nel Cilento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prosegue il piano di potenziamento del sistema trasporti in Campania. Attraverso una recente delibera del Cipess, sono stati ufficialmente riassegnati 100 milioni di euro destinati al completamento della metropolitana di Salerno. Lo stanziamento rappresenta un tassello fondamentale per la conclusione di un’opera considerata vitale per la logistica e la mobilità locale.

Trasporti e intermodalità per l’aeroporto Costa d’Amalfi

Il completamento del tracciato metropolitano non risponde solo a un’esigenza di mobilità urbana, ma si configura come un’opera di importanza strategica per il collegamento con l’aeroporto Costa d’Amalfi. L’obiettivo è quello di rafforzare l’intermodalità nel territorio salernitano e nel Cilento, agevolando gli spostamenti verso lo scalo e migliorando la rete complessiva dei servizi ai cittadini e ai turisti.

A tal proposito, il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante ha sottolineato il valore del progetto: “Si tratta di un’infrastruttura strategica per assicurare la funzionalità dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento e per rafforzare la mobilità nel territorio, anche nell’ottica dell’intermodalità”.

Interventi per la sicurezza delle dighe nel Cilento

Oltre al comparto trasporti, l’azione del governo ha interessato anche la messa in sicurezza delle risorse idriche. Il Mit ha confermato il rifinanziamento per due infrastrutture idrauliche situate nel cuore del Cilento. Nello specifico, sono stati stanziati 2,25 milioni di euro per la diga del Carmine, situata nel comune di Cannalonga, e 1 milione di euro per la diga di San Giovanni Corrente, nel territorio di Ceraso. Questi fondi sono finalizzati a garantire standard di sicurezza elevati per gli invasi della zona.

Il monitoraggio dello sviluppo regionale

L’impegno governativo punta a garantire continuità nei cantieri per favorire la crescita economica dell’intera regione attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Ferrante ha ribadito l’importanza di seguire l’iter dei lavori in modo costante, dichiarando: “Continueremo a tenere alta l’attenzione sullo sviluppo delle infrastrutture salernitane, da cui passa la crescita di tutta la regione”.