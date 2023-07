Incidente sulla SS18, auto si ribalta

L’impatto violento tra due auto e poi l’un van Opel che si cappotta. È accaduto poco fa lungo la Strada Statale 18 l’arteria a scorrimento che collega il Comune di Eboli con il Cilento, nel territorio di Capaccio Paestum. Panico tra gli automobilisti e immediatamente è stato lanciato l’allarme: Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso. Le ambulanze che hanno provveduto a soccorrere i tre malcapitati e i carabinieri per i rilievi del caso.

I soccorsi e i disagi

Non si conosce ancora l’entità del violento sinistro.

La SS18 in queste ore è percorsa da centinaia di autovetture in transito per raggiungono le località balneari del Cilento. Pertanto in evitabili sono stati i disagi alla circolazione.

I precedenti

Diversi, purtroppo, gli incidenti stradali registrati sulla statale. Nel Comune di Eboli nelle scorse settimane persero la vita tre persone finite fuoristrada in prossimità della rotatoria di località Cioffi.