Incidente sulla Sp30, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero

Incidente stradale ad Eboli. Il sinistro ha avuto luogo lungo la Sp 30, la strada che collega il centro della città alla località di Santa Cecilia, precisamente in zona Torre de Rai, poche ore fa.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime informazioni, una vettura con a bordo alcuni giovani per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della compagnia di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

I soccorsi

I militari, sotto il comando del Capitano Emanuele Tanzilli, hanno provveduto a effettuare tutti i controlli del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, i passeggeri dell’auto hanno riportato solo lievi ferite e tanto spavento.

L’incidente è stato motivo di preoccupazione per i residenti della zona, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la situazione è stata prontamente gestita.

Resta da attendere ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente e sulla situazione dei coinvolti, ma al momento l’importante è che nessuno abbia riportato gravi conseguenze.