Incidente sulla Cilentana, auto contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Agropoli Sud

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 12:00 nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana.

L’incidente

Un’auto, per cause ancora in via di accertamento, è finita contro il guardrail. Ingenti i danni alla parte anteriore del veicolo, ma fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato gravi ferite.

Gli interventi

Sul posto il personale dell’Anas per il ripristino della carreggiata, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, da comprendere se siano coinvolte altre vetture.

Per fortuna non si registrano danni alla circolazione.