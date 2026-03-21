Incidente sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli: martedì l’autopsia sul corpo di Gaetano Giordano

Si svolgerà nella giornata di martedì l’esame autoptico all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia sul corpo di Gaetano Giordano, il 72enne deceduto in seguito al tamponamento avvenuto giovedì a mezzanotte in autostrada allo svincolo di Eboli.
Da chiarire le cause del decesso
L’autopsia dovrà chiarire con precisione le cause del decesso dell’uomo, molto conosciuto nella comunità di Puglietta di Campagna. Solo dopo gli accertamenti medico-legali sarà possibile procedere con la restituzione della salma ai familiari. Il rito funebre potrebbe essere celebrato già nella giornata di mercoledì a Puglietta, la frazione dove Gaetano Giordano risiedeva. Era un ex collaboratore scolastico ora in pensione.
Proseguono le indagini
Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente avvenuto giovedì intorno alla mezzanotte. Gli inquirenti, una volta completati gli accertamenti tecnici e acquisito l’esito dell’autopsia, potranno avere un quadro più chiaro su quanto accaduto.
Non si esclude che, nelle prossime ore, possa essere iscritto nel registro degli indagati il trentenne rimasto ferito nello schianto, un atto dovuto che consentirebbe di svolgere tutti gli accertamenti necessari per chiarire le responsabilità dell’accaduto.