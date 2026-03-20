Cronaca

Incidente mortale in autostrada tra Battipaglia ed Eboli

Incidente sulla A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, perdere la vita un settantenne di Campagna

Antonio Elia


Tragico incidente sull’autostrada A2 del Mediterrameo nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli. Il sinistro si è verificato intorno alla mezzanotte e ha causato la morte di settantaduenne di Campagna.

La dinamica

L’uomo viaggiava a bordo di una Ford. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo il tratto autostradale.
Nell’impatto è rimasto ferito anche un giovane di Eboli, figlio di un consigliere, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. La salma, invece, è all’obitorio di Battipaglia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale e il personale addetto alla gestione dell’autostrada per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore.

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