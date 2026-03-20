Incidente mortale in autostrada tra Battipaglia ed Eboli



Tragico incidente sull’autostrada A2 del Mediterrameo nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli. Il sinistro si è verificato intorno alla mezzanotte e ha causato la morte di settantaduenne di Campagna.

La dinamica

L’uomo viaggiava a bordo di una Ford. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo il tratto autostradale.

Nell’impatto è rimasto ferito anche un giovane di Eboli, figlio di un consigliere, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. La salma, invece, è all’obitorio di Battipaglia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Stradale e il personale addetto alla gestione dell’autostrada per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore.