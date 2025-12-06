Incidente sulla A2: tir si ribalta tra San Mango e Salerno, traffico bloccato in direzione nord

Un incidente stradale ha interessato questa mattina il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ compreso tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Salerno. Intorno alle ore 6:30, un mezzo pesante ha improvvisamente forato uno pneumatico; a causa del guasto, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è successivamente ribaltato sulla carreggiata.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza dei volontari del Vopi. Il conducente del tir, che nell’impatto ha riportato alcune ferite, è stato prontamente soccorso e trasportato presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti medici del caso.

Chiusura del tratto e gestione della viabilità

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione del mezzo pesante, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Salerno. Sul posto sono operative le squadre dell’Anas e gli agenti della Polstrada che stanno lavorando per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso veicolare nel minor tempo possibile.

Percorsi alternativi consigliati

Per far fronte alla chiusura del tratto e limitare i disagi agli automobilisti in transito verso nord, è stato predisposto un piano di viabilità alternativa. Come comunicato dalle autorità competenti, per i veicoli diretti a Salerno: «È consigliata l’uscita a ‘Pontecagnano’, per proseguire lungo la Tangenziale di Salerno e reimmettersi sulla A2 a ‘Salerno Fratte’». Si raccomanda prudenza e attenzione alla segnaletica provvisoria disposta in loco.