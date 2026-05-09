Cronaca

Incidente a Teggiano: scontro tra auto e furgone all’incrocio, ferita una donna

Paura in mattinata a Teggiano per un incidente tra una Fiat 500X e un furgone all'incrocio tra via delle Forbici e via Pozzo. Soccorsa una donna, non è in gravi condizioni

Erminio Cioffi
Incidente Teggiano

Questa mattina, il comune di Teggiano è stato teatro di un nuovo incidente stradale. Il sinistro si è verificato in un punto nevralgico della viabilità locale, precisamente all’incrocio tra via delle Forbici e via Pozzo, coinvolgendo un’automobile e un furgone.

La dinamica dell’impatto e l’uscita di strada

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X, alla cui guida si trovava una donna residente nel posto, si è scontrata con un furgone condotto da un giovane, anch’egli di Teggiano. A causa del violento impatto, la conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della donna

Sul luogo del sinistro è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno disposto il trasferimento della donna in ospedale per i necessari accertamenti diagnostici. Fortunatamente, stando alle prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

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