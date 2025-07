Incidente nel pomeriggio di oggi in località San Sebastiano a Sala Consilina. Un’automobile alla cui guida vi era una giovane del posto, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto in sosta per poi ribaltarsi rovinosamente.

I soccorsi

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarla all’ospedale di Polla. Sul posto per gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Sala Consilina. Traffico rallentato.