Incidente a Policastro, tre auto coinvolte: traffico in tilt

Un’incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, lungo la strada statale 18, nei pressi dello svincolo della Cilentana nella frazione costiera di Policastro Bussentino.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento un 88enne, che viaggiava in direzione Scario, ha improvvisamente perso il controllo della sua automobile, una Fiat Panda, e ha impattato due autovetture ferme ai bordi della carreggiata.

A rimanere colpite nello scontro una Dacia Duster e una Jeep Avenger.

Fortunatamente l’impatto con le due automobili non ha provocato nessun ferito.

Sul luogo dell’incidente però si è reso necessario l’arrivo dei Carabinieri della Stazione Vibonati per i dovuti rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

A causa dell’intenso traffico, formatosi a seguito dell’incidente lungo l’arteria già molto trafficata, sul posto l’arrivo anche degli uomini della Polizia Municipale di Santa Marina.