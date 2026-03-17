Incidente a Casal Velino Marina: scontro tra due auto davanti al supermercato, tre feriti

Uno scontro tra due vetture si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Casal Velino, lungo la strada che collega il Bivio di Acquavella alla località Marina, nei pressi dell’ingresso di un supermercato.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle tre persone coinvolte: una donna di 70 anni, il figlio che viaggiava con lei e un uomo dipendente dell’attività commerciale.

Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazione.