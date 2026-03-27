Incidente a Casal Velino: coinvolta una famiglia

Incidente stradale a Casal Velino Marina, intorno alle ore 20:00, lungo la strada che collega al Comune di Ascea, nei pressi di un supermercato.

La ricostruzione

Due le vetture che si sono scontrate un’Audi e una Jeep. A bordo di una delle due vetture un’intera famiglia con due bambini a bordo. Prontamente è intervenuta la macchina dei soccorsi per prestare le prime cure.

Nessun ferito

Fortunatamente tutte le persone coinvolte non sono ferite gravemente, tant’è che non si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.