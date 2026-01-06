Incendio nel salernitano, a fuoco appartamento

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di oggi un’abitazione situata in via Alfonso Balzico, nel cuore di Cava de’ Tirreni. L’allarme è scattato quando alcuni passanti e residenti della zona hanno notato fiamme vistose e una densa colonna di fumo fuoriuscire da una finestra posta al terzo piano di un edificio residenziale.

L’intervento dei soccorritori

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale “Città”. Data la potenziale pericolosità del rogo e l’altezza del piano interessato, la squadra operativa è stata supportata da un’autobotte e un’autoscala provenienti dalla sede centrale del Comando provinciale.

I caschi rossi hanno lavorato intensamente per circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi agli appartamenti adiacenti o ai piani superiori. L’area è stata messa in sicurezza per permettere le operazioni di spegnimento e il successivo smassamento dei materiali bruciati.

Nessuna persona coinvolta

Fortunatamente, al momento del divampare dell’incendio, l’appartamento era vuoto. L’assenza degli occupanti ha scongiurato il rischio di feriti o intossicati, limitando l’evento a gravi danni materiali all’interno dell’immobile.

Resta ancora da chiarire la dinamica che ha dato origine al rogo.