Incendio ad Ascea, fiamme in località Isca Sciuscella: tempestivo l’intervento dei soccorsi

Chiara Esposito

7 Agosto 2025

Ascea, incendio

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in località Isca Sciuscella, nel comune di Ascea. Le fiamme sono divampate in un terreno privato situato lungo la strada provinciale che collega Marina di Ascea con il Capoluogo. L’allarme è scattato tempestivamente e ha portato all’attivazione della macchina dei soccorsi.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti inizialmente i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, supportati poco dopo dalle squadre antincendio della Comunità Montana Lambro e Mingardo. Il forte vento, ha alimentato rapidamente le fiamme. L’episodio ha suscitato preoccupazione e malumore tra i residenti, già provati da una stagione estiva segnata da condizioni climatiche favorevoli al propagarsi degli incendi.

