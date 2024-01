Impianto a Biometano: protesta ad Auletta. «Pronti alle barricate»

Impianto a biometano ad Auletta, cittadini pronti alle barricate. Il prossimo 10 gennaio la presentazione del progetto da parte della società intenzionata a realizzare l’opera ma il Comitato Auletta Casa mia attraverso un manifesto conferma la sua contrarietà.

Il manifesto del Comitato

«La nostra salute, la nostra aria, i nostri terreni, le nostre case, i nostri prodotti e il nostro futuro – si legge – sono sempre più a rischio. Con l’impianto Auletta non sarà più la stessa, il territorio subirà dei gravissimi danni ambientali, economici e d’immagine. Le case e i terreni dove i nostri nonni/genitori hanno fatto sacrifici si svaluteranno, i prodotti della nostra terra (carciofo bianco, olio extravergine d’oliva, fagiolo tondino, ecc.) non verranno più considerati allo stesso modo».

L’appello all’unione

«Tutto questo non ha prezzo, in ballo c’è una partita troppo importante che riguarda il futuro di tuti a prescindere da ogni bandiera politica, da ogni simpatia e da ogni confine territoriale perché la questione interesserà tutto il circondario (Buccino, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, ecc.); è arrivato il momento di unirsi e di farsi sentire per fermare questa grave speculazione: i profitti sono di pochi, i danni sono per tutti», aggiungono.

Poi l’invito a partecipare Mercoledì 10 gennaio alle ore 16:30 all’Incontro con la società Neoagroenergie presso l’auditorium “Casa delle Parole” e Venerdì 12 gennaio alle ore 17 :00 al Consiglio Comunale presso l’aula Consiliare “Nicola Berghella”. «In questa sede il Consiglio dovrà discutere la proposta di revisione del progetto effettuata dai consiglieri dell’opposizione e, dunque, dovrebbe tenersi una votazione (non definitiva) a cui potremo assistere per vedere quali consiglieri voteranno a favore», si legge nel manifesto.