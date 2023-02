Il weekend è alle porte, è tempo di cinema: il nuovo film della Marvel, già campione d’incassi “Quantumania”, è nel Cilento

Il weekend è il momento perfetto per rilassarsi e godersi un po’ di tempo libero dopo una settimana impegnativa. E cosa c’è di meglio che trascorrere un sabato o una domenica al cinema oppure partecipare ad uno degli eventi in programma nella tua Città?

Carnevale no stop ad Agropoli

Il cinema è un’esperienza unica che ci permette di immergerci in storie fantastiche, di ridere, di piangere e di emozionarci. Inoltre, è un’ottima occasione per passare del tempo con amici e familiari.

Ad Agropoli il Carnevale ancora non è finito! Quest’anno, infatti, in occasione della 50esima edizione del Carnevale agropolese, il Comune, in collaborazione con realtà associative del posto, ha deciso di organizzare per domenica 26 febbraio dalle 15:00 alle 22:00 una grande festa rionale che sancisce la chiusura del Carnevale.

Artisti di strada, esibizioni e tanto divertimento. Per la prima volta, i carri stazioneranno in Via Risorgimento e Lungomare San Marco così da poter ammirare da vicino l’arte dei cartapestai.

La programmazione dei cinema

Per gli amanti del cinema, invece, al Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli-Via Taverne:

Fino al 28 febbraio (escluso 24)

“Tramite amicizia” con Alessandro Siani, unico spettacolo ore 18:30

“Gli spiriti dell’isola”: ore 20:15

Cineteatro Tempio del Popolo-Policastro Bussentino

Fino al 27 febbraio

Spettacoli ore 18:30-21:00

Un nuovo nemico. Nuovi eroi. Una nuova fase: “Quantumania”

Ecco la trama

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, film diretto da Peyton Reed, è il terzo capitolo che vede protagonisti i due supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne (Paul Rudd, Evangeline Lilly) in grado di rimpicciolirsi quanto un insetto.

La storia approfondisce maggiormente la vita di coppia di Scott e Hope. Mentre il primo è impegnato con la pubblicazione del suo libro, la seconda si dedica alle cause umanitarie. La loro felice esistenza, però, è contornata anche dalla presenza dei genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e dalla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton). Quest’ultima, ormai adolescente, condivide l’amore per la scienza e la tecnologia con suo padre. Sarà proprio la curiosità della giovane a trascinare tutti in un viaggio nel mondo subatomico, che ma li condurrà anche al di là dei limiti dell’immaginazione umana. Questo mondo è abitato da nuove e strane creature, ma anche da un nuovo villain, noto come il Signore del Tempo, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Completamente dispersi nel Regno Quantico Scott, Cassie, Hope, Hank e Janet dovranno cercare di trovare la strada di casa e fermare Kang prima che sia troppo tardi., ma sarà la presenza della giovane Cassie a rivelarsi fondamentale nella battaglia con il Signore del Tempo.

Cinema Adriano-Sala Consilina

dal 24 Febbraio al 1 Marzo (escluso lunedì 27)

“Tramite Amicizia” con Alessandro Siani, Max Tortora ore 19 | ore 21

“Mummie-A spasso nel tempo” ore 17.30

(Sabato e Mercoledì Prezzo Ridotto)