Successo per il Carnevale di Castellabate, tanti eventi per grandi e piccini

Il Carnevale a Castellabate si è concluso con grande successo ieri. Le diverse associazioni hanno organizzato diverse giornate nelle frazioni del Comune, intrattenendo grandi e piccini dallo scorso sabato.

Le iniziative

Il weekend carnevalesco è stato aperto dalla frazione Lago con il suo Carnevale Lago’s M&M’S, organizzato dalla Parrocchia S. Antonio e S. Rosa, seguito da San Marco con Carnevale Netflix, organizzato dall’associazione Vivi San Marco, Alano con Carnevale Disco ’90, organizzato dalla Parrocchia S. Antonio e S. Rosa, e terminato a Santa Maria con il Carnevale Retrò, organizzato dal Comune di Castellabate in sinergia con l’associazione Ricreiamoci.

Maschere, balli, animazione per bambini, prodotti tipici di Carnevale, un duo comico d’eccezione Enzo e Sal direttamente da Made in Sud, tanto entusiasmo e tanta partecipazione hanno reso queste giornate uniche e belle.

Il sindaco Marco Rizzo dichiara: “Dopo lo stop forzato degli eventi pandemici, abbiamo riassaporato la normalità grazie a queste manifestazioni di Carnevale che portano gioia e divertimento a grandi e piccini. Ritrovarsi in piazza, insieme, è stato bello, così come rivedere i sorrisi e la gioia negli occhi dei più piccoli. Un plauso a tutti quelli che hanno collaborato nell’organizzazione di questi eventi che hanno animato Castellabate per il Carnevale“.

“Qualcuno avrebbe preferito una grande e unica festa, io no. Credo sia stato bello che tutti siano stati protagonisti con le loro particolarità dando modo ai bambini di divertirsi in più giornate. Certo la sfilata dei carri ha un fascino tutto suo… l’anno prossimo proveremo come Amministrazione a riportare anche quella, sempre con l’aiuto fondamentale delle associazioni. Un grazie davvero a tutti quelli che come noi si impegnano per il nostro territorio”. Queste le parole del consigliere Clemente Migliorino.

Il consigliere Gianmarco Rodio invece ha rivolto: “Un sentito ringraziamento alle associazioni Vivi San Marco e Ricreiamoci e alla Parrocchia S. Antonio e S. Rosa per l’impegno profuso nell’organizzazione di queste manifestazioni, occasioni di aggregazione e convivialità. Sinergia, collaborazione e unione danno sempre ottimi risultati”.