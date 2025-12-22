Il valdianese Maurizio Felicino è il nuovo presidente dei Bersaglieri Campania

Il Vallo di Diano celebra un suo rappresentante alla guida dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della Campania. Il Tenente Bersagliere Maurizio Felicino, originario di Sapri e residente da anni a Sant’Arsenio, è stato eletto Presidente Regionale durante l’assemblea svoltasi il 21 dicembre nella storica sede di Capua.

La carriera

L’elezione, accolta con entusiasmo dai partecipanti, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’A.N.B. Campania. Felicino vanta una lunga esperienza all’interno dell’associazione: ha ricoperto incarichi nella Sezione di Roscigno, due mandati da Consigliere Regionale e la carica di Segretario Regionale. La sua elezione è la naturale conseguenza di un percorso caratterizzato da dedizione, competenza e impegno verso i valori storici e culturali del Corpo dei Bersaglieri.

Gli eletti

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo Consiglio Regionale, composto dal Vice Presidente Lgt. Bers. Rocco Mazzei e dai consiglieri Carmine Milone, Domenico Landi e Cav. Bers. Gerardo Corbo. Il gruppo sarà chiamato a rafforzare la presenza dell’A.N.B. sul territorio campano, promuovendo iniziative culturali, commemorative e sociali. Nel suo primo discorso da presidente, Felicino ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza e della responsabilità.

La dichiarazione

«Le nostre piume non sono solo un ornamento, ma il simbolo di onore, spirito e fierezza. Rappresentano chi siamo e l’impegno che ogni giorno dobbiamo portare avanti per l’Associazione e la comunità». La nomina di Felicino rappresenta un ponte tra tradizione e futuro, rafforzando il legame tra la memoria storica del Corpo dei Bersaglieri e le nuove generazioni, con l’obiettivo di valorizzare la storia, i valori e il ruolo sociale dell’A.N.B. in tutta la Campania.

Questa elezione, inoltre, conferma il radicamento del corpo bersaglieresco nel Vallo di Diano, sottolineando l’importanza delle sezioni locali come punto di riferimento per cultura, memoria e impegno civico. Con Felicino alla guida, l’A.N.B. Campania si prepara a una fase di continuità e rinnovamento, fondata sulla collaborazione, la valorizzazione dei territori e il senso di comunità che da sempre caratterizza i Bersaglieri.