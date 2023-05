Il presidente del M5S Giuseppe Conte, fa tappa a Teggiano

Il prossimo 8 maggio, su iniziativa di un gruppo di amici di Teggiano, Dario Vassallo tornerà nella città valdianese per incontrare i cittadini e continuare il dialogo e il confronto avviato nella campagna elettorale. Vassallo, già candidato per il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2022 per il collegio Eboli – Cilento, sarà accompagnato dal Leader del Movimento, Giuseppe Conte, in risposta all’invito pubblico rivolto al Presidente dal gruppo di amici di Teggiano lo scorso settembre.

L’incontro

L’incontro avrà luogo alle ore 19:00 presso la sala parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” in Via Oronzo Calderola, mentre la cena con il Presidente Conte si terrà alle ore 20:30 presso l’Hotel La Marchesina in via Macchiaroli. A dare l’annuncio è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo.

La campagna elettorale e la bellezza della gente

Durante la campagna elettorale del 2022, Dario Vassallo ha toccato con mano la “bellezza” della gente del Cilento. Non cercava l’elezione, ma voleva dare voce al territorio e ai suoi bisogni. Scelse di candidarsi nel collegio Eboli – Cilento per scardinare il Sistema Cilento e rilanciare la terra in cui vive e che non ha mai abbandonato.

La forza dei legami veri e reali Vassallo non ha vinto un collegio, ma ha sedimentato legami veri e reali con la gente del Cilento, combattendo fianco a fianco per il bene comune. È questo il bagaglio umano che si porta dietro e che gli fa capire di essere stato dalla parte giusta. La fortuna più grande per un uomo sono i legami sviluppati con le persone, e Vassallo vuole rilanciare proprio da qui, dalla sua terra.