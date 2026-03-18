Il geometra cilentano Nicola Rizzo nel Consiglio Direttivo Provinciale del Collegio dei Geometri di Salerno

Importante riconoscimento per il territorio cilentano: il geometra Nicola Rizzo, originario di Cicerale, è stato eletto nel Consiglio Direttivo Provinciale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno.

Il rinnovo del consiglio

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono svolte nei giorni dal 2 al 6 marzo, registrando una significativa partecipazione da parte dei professionisti della provincia. Nicola Rizzo, candidato nella lista “Geometrix Passione”, ha ottenuto un risultato di grande rilievo, conquistando circa 400 preferenze e risultando il quarto geometra più votato, riuscendo così ad entrare già al primo turno nel nuovo Consiglio Provinciale.

Un prestigioso riconoscimento

Un traguardo importante non solo a livello personale, ma anche per l’intero territorio cilentano, che da tempo non esprimeva un proprio rappresentante all’interno dell’organo direttivo provinciale. La lista “Geometrix Passione”, guidata dal presidente uscente Gino Parisi, ha inoltre raggiunto un risultato storico, riuscendo a eleggere tutti e 15 i consiglieri tra primo turno e ballottaggio, segnando un evento senza precedenti per il Collegio di Salerno.

Verso nuove progettazioni, nuovi orizzonti per il futuro

Si apre così una nuova fase per l’ente, orientata al futuro con spirito di rinnovamento, competenza e passione, con l’obiettivo di rafforzare e valorizzare l’intera categoria professionale. Domani, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 18.00, si terrà il primo Consiglio di insediamento, nel corso del quale saranno ufficialmente definite le nomine.

Per Nicola Rizzo, questo incarico rappresenta l’inizio di un percorso significativo all’interno delle istituzioni di categoria, con l’auspicio che possa contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo del settore. Che sia l’inizio di un grande cammino professionale.