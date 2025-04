Il Comune di Serramezzana guarda al futuro con il progetto Borghi Linea

Il comune di Serramezzana celebra con orgoglio l’inclusione di ben sei delle sue attività locali nel progetto Borghi Linea C, un’iniziativa volta a promuovere il recupero e lo sviluppo dei piccoli borghi italiani attraverso il sostegno a imprese, cultura e turismo.

L’iniziativa

La partecipazione al programma, che si inserisce in un contesto di valorizzazione e sostenibilità, rappresenta un’importante opportunità per le aziende locali e per il territorio in generale. Le sei attività selezionate – che spaziano dai settori artigianali, turistici e culturali – hanno ottenuto l’importante finanziamento che garantirà supporto formativo e visibilità, mettendo Serramezzana sotto i riflettori come esempio di innovazione e tradizione per continuare il lavoro di promozione turistico-culturale che da sempre contraddistingue il borgo.

Le parole del sindaco

“Serramezzana è un’oasi di pace e relax. Poeti, scrittori, attori e artisti di ogni genere si sono innamorati di questo luogo, scegliendolo come dimora. L’inclusione di sei attività in un progetto ministeriale dà il giusto riconoscimento a un continuo lavoro di valorizzazione del patrimonio e rappresenta un’opportunità concreta per stimolare la crescita economica e sociale delle nostre piccole realtà imprenditoriali,” ha dichiarato il Sindaco di Serramezzana, Augusto Materazzi, “Il risultato ottenuto è frutto di un continuo confronto tra tutti gli attori sociali di una comunità che, con lungimiranza e determinazione, vuole costruire un futuro più sostenibile e prospero per il nostro borgo, mantenendo fede ai valori dell’ autenticità culurale e artistica del territorio.”

Il progetto

Il progetto Borghi Linea C, lanciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, si propone di sostenere l’innovazione nei borghi storici e periferici, migliorando la qualità della vita e incrementando l’attrattività turistica. Serramezzana, con la sua storia e il suo patrimonio naturale, ha tutte le carte in regola per emergere come uno dei principali protagonisti di questa iniziativa.

Ogni attività rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità, contribuendo alla crescita economica, alla promozione del turismo sostenibile e al mantenimento delle tradizioni locali. Gli interventi proposti spaziano in vari ambiti. Saranno realizzate residenze artistiche per musicisti e scrittori, laboratori di ceramica, uno sportello di consulenza e assistenza ai cittadini, percorsi di trekking ed enogastronomici, laboratori di apicoltura, workshop e corsi di specializzazione. Nell’ottica di creare rete sul territorio si prevede l’istituzione di una navetta elettrica a disposizione del Comune e delle strutture per consentire ai turisti di raggiungere agevolmente le zone costiere. Al fine di coinvolgere le nuove generazioni, è prevista la nascita di un podcast che racconterà il territorio, collegata a una mini sala di incisione per i musicisti che vogliono rifugiarsi nel Cilento.

Interventi che ben si collocano nella strategia di rilancio turistico-culturale messa in atto dall’amministrazione che ha previsto importanti azioni nel borgo come la realizzazione di una residenza letteraria, l’apertura di un ristorante-bar comunale gestito daii giovani, la riqualificazione delle strade e la costruzione di un fitodepuratore.

Serramezzana, conosciuto in tutto il mondo come “il paese del silenzio”, è cultura, ambiente, tradizione, vivibilità ed enogastronomia. Con l’impegno delle istituzioni e dei privati, si prepara, perciò, a vivere una nuova stagione di sviluppo e rinascita, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento nel panorama dei borghi italiani.