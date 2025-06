Il comune di Agropoli aderisce allo Sportello Amianto Nazionale

Il comune di Agropoli ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale 2025. Con atto di giunta è stato dato seguito all’intesa anche rispondendo agli organi nazionali che invitano i Comuni italiani a dotarsi di uno “Sportello Amianto” dedicato all’informazione e alla formazione, per agevolare ed accompagnare i cittadini, le imprese e i lavoratori nei percorsi privati e personali in ambito amianto.

Le finalità

Lo Sportello Amianto Nazionale, con servizi “online e on demand” gratuiti per la cittadinanza, nasce con il preciso scopo di coordinare al suo interno le competenze tecnico, professionali e scientifiche del terzo settore in ambito amianto e si pone come unico interlocutore di gestione dell’informazione e della formazione partecipato da un comitato scientifico costituito dai più grandi e riconosciuti Enti, Associazioni e Confederali Sindacali nazionali che mettono a disposizione le proprie competenze al fine di concertare il più ampio, specifico, qualificato punto di informazione per la gestione del rischio amianto.

L’obiettivo dello Sportello e del suo progetto, in affiancamento alle Amministrazioni Comunali Italiane, è di creare un polo di formazione e informazione standardizzata ed omogenea a livello nazionale con precisi protocolli di applicazione fruibili sia dai cittadini che dalle Amministrazioni Pubbliche al fine di creare un’assistenza e un’informazione imparziale per il cittadino e scongiurare il più possibile l’esposizione all’amianto attraverso appunto la divulgazione di corretta informazione per la gestione del rischio. Gli ambiti e le aree di competenza riguardanti i problemi creati dall’amianto sono vasti e vanno dall’assistenza e consulenza alle corrette operazioni di smaltimento e bonifica all’assistenza giuslavoristica, all’assistenza alla sorveglianza sanitaria esposti, ex esposti e potenzialmente esposti all’amianto, alla gestione e valutazione del rischio amianto, alla formazione obbligatoria per lavoratori del settore e all’informazione qualificante per i cittadini per una corretta gestione di ogni aspetto legato al rischio amianto.

«L’amianto, tanto utilizzato in passato soprattutto nell’edilizia, ormai da tempo è stato messo al bando in quanto molto pericoloso per la salute. Abbiamo ritenuto utile siglare un protocollo con lo Sportello Amianto Nazionale 2025 che possa essere di ausilio per i cittadini. In molti casi non si sa come comportarsi e a chi rivolgersi per accertare la presenza effettiva di tale materiale e per provvedere all’eventuale bonifica. Un modo quindi per permettere l’eliminazione di tale materiale in maniera consapevole» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e del vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona