Il Cilento torna protagonista su Rai 1, tra borghi incantati e segreti della Dieta Mediterranea

Nella settimana in onda dal 23 al 27 giugno dalle ore 11.30 su Rai 1, Alessia Mancini e Tinto faranno nuovamente tappa in Campania. Dopo aver visitato la Costiera Amalfitana e l’Isola di Capri, questa volta si spingeranno nel Cilento. Un territorio incontaminato, situato lungo la costa tirrenica a sud della provincia di Salerno.

Le tappe

All’inizio della settimana i due conduttori, accompagnati dai camperisti Aldo e Federica, visiteranno il paese definito la terrazza del Cilento: Castellabate. Il caratteristico borgo di case e vicoli a picco sul mare, famoso set del film campione d’incassi “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Nelle acque a largo di Castellabate, Tinto navigherà poi alla volta dell’isolotto di Licosa, nel cuore di una delle due aree marine protette della costa cilentana, comprese nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Geoparco Unesco dal 2010. Nei giorni successivi i due conduttori viaggiatori, andranno alla ricerca dello stile di vita definito mediterraneo scoprendo la bellezza del “vivere consapevolmente lento” tipico della quotidianità cilentana.

Bisogna fare le cose “cuoncio, cuoncio” (lento, lento senza stress) così suggeriscono ai turisti, gli abitanti del posto.

I borghi visitati

Dai luoghi dove il fisiologo americano Ancel Keys si accorse dei benefici come elisir di lunga vita, di quella che lui stesso codificò come dieta mediterranea, il viaggio prosegue nel piccolo borgo di Pisciotta alla scoperta di un’antica tecnica di pesca, rispettosa dell’ecosistema marino, quella delle alici di menaica. Non mancherà un momento di degustazione delle prelibatezze del Cilento nella nota località turistica di Palinuro, sulla spettacolare terrazza di Torre Mozza punto panoramico di particolare fascino. L’itinerario di Camper in Viaggio proseguirà poi fino a Marina di Camerota, tappa finale di questa rilassante settimana all’insegna dello stile di vita mediterraneo. Nella località fiore all’occhiello della costa cilentana, i nostri conduttori concluderanno il loro viaggio tra un giro in bici, lezioni di vela e un tuffo nelle acque paradisiache di questa costa sempre piu’ blu.

Il programma

Camper in viaggio da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Alessia Mancini con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Giuseppe Raffo e di Andrea Caterini ,Alessandra Curia, Valeria Botta, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini , Marco Zampetti. Capo progetto Ivano Servi, a cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli e Alessandro Rossi . Regia di LEONARDO LO FRANO