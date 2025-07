Il 7 luglio è la Giornata Mondiale del Cioccolato: ecco perché si festeggia

Il 7 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata del Cioccolato, un’occasione speciale dedicata a uno dei dolci più amati in assoluto. Ma perché proprio questa data? Secondo la tradizione, il 7 luglio 1550 il cioccolato sarebbe arrivato per la prima volta in Europa, segnando l’inizio di una lunga e appassionata storia tra questo alimento e il Vecchio Continente.

Un viaggio nella storia del cioccolato

Le origini del cioccolato risalgono alle antiche civiltà precolombiane dell’America Centrale e Meridionale. Maya e Aztechi lo consideravano un dono divino e lo utilizzavano sia come alimento che come valuta. Il termine “cioccolato” deriva da xocoatl, una bevanda amara a base di cacao. I conquistadores spagnoli lo introdussero in Europa nel XVI secolo, dove inizialmente venne consumato come bevanda calda aromatizzata con spezie. Solo più tardi, con l’aggiunta di zucchero e latte, prese la forma dolce e solida che conosciamo oggi.

Curiosità e benefici

Il cioccolato fondente è particolarmente apprezzato per le sue proprietà benefiche: contiene antiossidanti, flavonoidi e minerali come magnesio e ferro. Alcuni studi hanno dimostrato che un consumo moderato può favorire la salute cardiovascolare e migliorare l’umore grazie alla serotonina.

Le varietà più amate

Esistono diverse tipologie di cioccolato, ognuna con caratteristiche proprie:

Il cioccolato fondente, con almeno il 35% di cacao

Il cioccolato al latte, più dolce e con una percentuale inferiore di cacao

Il cioccolato bianco, privo di cacao solido, ma ricco di burro di cacao, zucchero e latte

Dal chicco alla tavoletta: una filiera globale

La maggior parte del cacao proviene dall’Africa Occidentale, in particolare da Costa d’Avorio e Ghana. Anche Indonesia e Brasile sono importanti produttori. Il processo di produzione è articolato e passa attraverso la raccolta dei frutti, la fermentazione, l’essiccazione, la tostatura e la raffinazione.

Come celebrare la Giornata del Cioccolato

Molte città organizzano eventi, degustazioni, laboratori di cioccolateria e mostre dedicate alla storia e alla produzione del cioccolato. Occasioni perfette per scoprire di più su questo alimento affascinante e delizioso.

Un piacere da condividere

Che si tratti di una torta, di biscotti, di una mousse o semplicemente di una tavoletta artigianale, gustare il cioccolato è sempre un piccolo rito di felicità. Condividerlo con amici e familiari rende questa giornata ancora più speciale.