Guardia medica a Capaccio Capoluogo: Comune consegna in tempi record nuovi locali, ecco dove

Facendo seguito alla delibera di Giunta Comunale n. 124 del 16.09.2025, in tempi record l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum guidata dal Sindaco Gaetano Paolino ha reso disponibili nuovi ed idonei locali in via Giuseppe D’Alessio n. 2 per l’ubicazione della sede del sevizio di continuità assistenziale (cosiddetta Guardia Medica) in Capaccio Capoluogo. Il giorno 10 ottobre alle ore 11.00 avverrà la consegna ufficiale, con concessione in uso a titolo gratuito, delle chiavi e dei locali comunali all’Asl Salerno.

“Consegna in tempi record”

“Siamo stati sollecitati nelle scorse settimane dagli operatori della Guardia Medica – dichiara il Sindaco Paolino – che hanno lamentato le condizioni non confacenti alle finalità pubbliche dei locali. Con grande rapidità siamo intervenuti per mettere a disposizione dell’Asl Salerno nuovi ed idonei locali al Capoluogo. La nostra attenzione per la salute dei cittadini e per il lavoro di medici e operatori sanitari è massima”.