Grandine, fulmini e raffiche di vento: ecco l’allerta meteo

Allerta meteo a partire da domani in alcune aree della Campania. Ecco l'avviso

A cura di Redazione Infocilento
Vallo di Diano , maltempo

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre. 

Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 7  (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). 

Le previsioni meteo

Il quadro meteo è  caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Le raccomandazioni

“Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale”, fa sapere la Protezione Civile.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Angelo Di Maria

San Mauro Cilento: mercoledì autopsia sul corpo di Angelo Di Maria

Il suo gruppo politico pronto a costituirsi parte civile in un eventuale…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Tg Sport

Tg Sport InfoCilento 22 settembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale sportivo di InfoCilento. Conduce Alessandro Pippa

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

La Pallavolo Bologna Trionfa alla Pink Gen 2025 di Agropoli

Un ruolo cruciale nel successo della Pallavolo Bologna è stato quello della…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.