Gorga: tutto pronto per la XXV edizione della “Festa del fagiolo della Regina”, ecco il programma

Nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2025 si svolgerà a Gorga, nel Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, la XXV edizione della “Festa del fagiolo della Regina”, una manifestazione che intende valorizzare una varietà di grande pregio, il fagiolo della Regina.

Gli interventi

Domenica 28 dicembre alle ore 10.30, presso il Centro di Educazione Ambientale di Gorga (Sa), convegno “La magia del fagiolo della Regina – dalla terra alla tavola”. L’appuntamento promosso dal Comune di Stio con esperti, imprenditori, associazioni, amministratori e studiosi, intende valorizzare il fagiolo della Regina attraverso riflessioni che analizzeranno aspetti della tradizione senza dimenticare l’innovazione da apportare alla preziosa cultivar.

Partecipano all’incontro Giancarlo Trotta Sindaco di Stio, Alessio Infante Presidente Ianuarius, Raffaele Mondelli Presidente GAL Cilento, Carmine Casella Presidente Comunità Montana Calore Salernitano, Carmelo Stanziola Vicepresidente Parco Naz. Cilento Diano Alburni, Antonio Infante Agronomo, Marialuisa Saviano Prof.ssa Unisa, Mario Santangelo Coltivatore, Giuseppe Pagano Imprenditore, Nerio Baratta Presidi Slow food, Vito D’Amato Slow food Presidente Condotta Gelbison APS, Claudio D’Ambrosio Accompagnatore del cammino per il presidio Slow Food, Giovanni Guzzo Vicepresidente Provincia Salerno, Mario Infante Dottore e Storico, On. Luigi D’Eramo Sottosegretario Ministero dell’Agricoltura.

Il programma

Per due giorni Gorga, la frazione di Stio, sarà in questo modo al centro di una vera e propria festa in cui si potrà degustare il celebre fagiolo negli stand enogastronomici, cantare e ballare.

Il 28 dicembre apertura degli stand alle 13.00 e spettacolo itinerante con Lanternina Folk. In serata alle 22 grande concerto con i “Rittantico”, noto gruppo di musica popolare. Il repertorio si articola in un viaggio musicale coinvolgente che dal Cilento spazia nel sud Italia, richiamando sfumature di colori mediterranei, balcanici, argentini, celtici ed irlandesi.

Il 29 dicembre apertura degli stand enogastronomici alle 18 e musica con Antiqua Giostra mentre alle 22.00 concerto finale del gruppo folk “Sibbenga Sonamo” con uno spettacolo di musica e danze del sud, tarantelle pizziche e tammurriate, atmosfere che fanno da contorno ad una serata di vibrante intrattenimento.