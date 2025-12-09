Fratelli d’Italia: Giuseppe Rinaldi nuovo coordinatore del Vallo di Diano

La figura di Giuseppe Rinaldi, forte della sua esperienza amministrativa e del radicamento nel Vallo di Diano, rappresenta una scelta capace di garantire una guida autorevole

Giuseppe Rinaldi

“Ho nominato il dott. Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, nuovo Coordinatore di Zona del Vallo di Diano. Ringrazio Francesco Bellomo per il lavoro svolto finora, certa che continuerà ad operare con impegno e dedizione nell’interesse del partito e del territorio”. Lo dichiara l’On. Imma Vietri, Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno.

La nomina

“La nomina si inserisce in una stagione di rafforzamento politico e organizzativo che punta a consolidare ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia in ogni area della provincia. La figura di Giuseppe Rinaldi, forte della sua esperienza amministrativa e del radicamento nel Vallo di Diano, rappresenta una scelta capace di garantire una guida autorevole e una crescita più strutturata del partito sul territorio.

Gli obiettivi

Il suo contributo sarà determinante per ampliare la nostra rete, valorizzare le energie locali e dare nuova spinta all’azione politica nell’area. Sono certa – conclude l’On. Vietri – che Rinaldi saprà interpretare questo ruolo con la determinazione e la visione necessarie per rendere Fratelli d’Italia sempre più radicato, riconoscibile e protagonista nei comuni del Vallo di Diano.”

