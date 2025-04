Forum dei Giovani di Ascea: indette le elezioni

Nasce anche ad Ascea il Forum dei Giovani. Il Comune, guidato dal Sindaco Stefano Sansone, ha indetto le elezioni del Coordinatore e del Consiglio che avranno luogo il prossimo 12 aprile, dalle ore 08:00 alle ore 16:00. Entro il 28 marzo 2025, hanno potuto candidarsi alla carica di consiglieri del Forum tutti i cittadini di Ascea di età compresa tra i 18 e 34 anni. Gli elettori dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento valido. Sui social intanto è già comparsa una lista di giovani che ha deciso di riunirsi e mettersi in gioco: “Noi giovani di Kairos, abbiamo scelto di riunirci spinti da un obiettivo comune : rappresentare e dar voce alle nuove generazioni per garantire la fiducia e l’attenzione di cui hanno bisogno”, scrivono.

Gli obiettivi

“Il Forum dei Giovani di Ascea è un’opportunità di partecipazione attiva per i giovani del territorio, permettendo loro di esprimere le proprie idee, proporre iniziative e contribuire allo sviluppo della comunità. Ognuno di noi, con la propria storia e le proprie capacità, si farà portavoce delle idee di tutti per realizzare progetti e iniziative volti non soltanto al coinvolgimento dei giovani ma anche alla valorizzazione del territorio.”, concludono.

I candidati

Antonio D’Angelo; Raffaello Iannuzzi Cammarano; Roberta Lombardi; Emilio Marra; Gabriele Raimondo; Vittorio Rammauro; Antonella Palumbo; Giovanni Perretta; Rossella Tolomeo.