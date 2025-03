Campagna: ecco il nuovo direttivo del Forum dei Giovani

È Maddalena Viglione il nuovo presidente del Forum dei Giovani di Campagna. Incontri e riunioni e una grande partecipazione tra entusiasmo e voglia di mettersi al servizio dei giovani della comunità: rinasce il nuovo sodalizio del Forum dei Giovani di Campagna che colma una vacatio durata diverso tempo.

La soddisfazione dell’assessore alle Politiche giovanili

Tanta è l’emozione dell’assessore referente alle Politiche Giovanili Giulia Montera che affida ai neo eletti giovani del Forum parole di ringraziamento e di incoraggiamento. «Con grande emozione vi comunico la ri-nascita del Forum dei Giovani di Campagna. Dopo troppi anni di totale abbandono, torna uno spazio di partecipazione attiva, confronto e crescita per i giovani della nostra Città. Da ex presidente del primo Forum dei Giovani di Campagna, oggi da Assessore alle Politiche Giovanili, vivo questo momento come un cerchio che si chiude… e una nuova storia che comincia.

L’augurio

Un immenso grazie all’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Biagio Luongo, ai consiglieri comunali che hanno lavorato con me e, soprattutto, alla fiducia dei tanti giovani che hanno scelto di mettersi in gioco. Ai neoeletti, il mio augurio più sincero: rendete questo Forum una casa di idee, coraggio e futuro. Campagna ha bisogno di voi».