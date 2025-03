Campagna: la Pro Loco ha un nuovo direttivo, ecco gli eletti

La Pro Loco di Campagna ha un nuovo direttivo. Gerardo Antoniello è stato eletto all’unanimità alla guida della presidenza dell’associazione Pro Loco Città di Campagna.

Gli eletti

Nella convocazione del Direttivo della Pro Loco Città di Campagna, tenutasi nella giornata di ieri, 25 marzo, i neo eletti consiglieri si sono riuniti presso la sala G. D’Ambrosio del Comune di Campagna per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2028. Gerardo Antoniello è stato eletto all’unanimità alla guida della presidenza dell’associazione Pro Loco Città di Campagna. Ad affiancarlo in qualità di vice presidente Antonio Elefante, segretario Franca Fezza, tesoriere Marco Aiello. Nel nuovo Consiglio Direttivo saranno presenti come consiglieri i soci Antonino Taglianetti, Erica Panico, Mariagiovanna Filantropia, Fortunato Caponigro, Salvatore Mirra, Biagino Piccirillo, Antonino Iuorio. Nel collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto a Presidente Fiore Caponigro e soci componenti Rosaria Antoniello e Cosimo Magliano.

Le dichiarazioni

Il presidente uscente Cosimo Giordano ha espresso gratitudine per la fiducia e il sostegno ricevuto nel corso del proprio mandato ed ha augurato al nuovo Direttivo di proseguire e migliorare il percorso di crescita associativo intrapreso e di continuare a sviluppare le attività avviate e le progettualità in corso. «I risultati si sono raggiunti e si ottengono soltanto grazie al gruppo ed alla squadra: ciascun socio ha svolto un ruolo impegnativo e responsabile ed è stato prezioso ed indispensabile nel corso dei tre anni appena trascorsi». Il neo eletto presidente Gerardo Antoniello ha ringraziato per la fiducia conferita, sottolineando l’importanza del “fare”, della programmazione, della promozione del territorio, del lavoro di squadra, della pianificazione e della attenta gestione della sicurezza (piani, autorizzazioni, protocolli, linee guida). «Tutti questi aspetti sono fondamentali per portare avanti le attività, gli eventi, le iniziative e gli obiettivi previsti dallo Statuto Sociale».

I consiglieri eletti hanno manifestato e rinnovato il proprio impegno nel favorire la collaborazione con altre realtà associative e tutti gli enti preposti al fine di promuovere progetti e manifestazioni volte alla crescita e allo sviluppo della città di Campagna, cercando di arricchire sempre più l’offerta culturale, sociale, storica, artistica, turistica e ricreativa e di valorizzare le peculiarità e bellezze dell’intero territorio.