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Fondi per il Next: l’amministrazione Paolino ottiene 2,5 milioni dallo Stato

Il Comune di Capaccio Paestum ottiene 2,5 milioni di euro per il Next. Scopri i dettagli del finanziamento statale per la messa in sicurezza e il rilancio della struttura.

Redazione Infocilento
Tabacchificio

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concesso al Comune di Capaccio Paestum un finanziamento di 2.500.000,00 euro attraverso un apposito decreto. Il contributo, assegnato sulla base dell’istanza trasmessa dall’Ente secondo le modalità dell’avviso pubblico per le annualità 2026-2027-2028, sarà destinato all’Ex Tabacchificio Next in località Cafasso. Gli interventi previsti riguardano i lavori di adeguamento e messa in sicurezza sul piano sismico della struttura, che manterrà la sua vocazione polifunzionale per finalità scolastiche, turistiche e per l’organizzazione di eventi.

La soddisfazione del sindaco Gaetano Paolino

“La nostra amministrazione comunale ha ottenuto un grande risultato”, dichiara il sindaco Gaetano Paolino. “Si tratta di un importante finanziamento statale che servirà a rilanciare ulteriormente il Next e renderlo ancora più bello e funzionale. Condivido questo traguardo con l’intera cittadinanza, la giunta, i consiglieri comunali che stanno mettendo a disposizione la loro collaborazione e gli uffici che hanno lavorato con impegno all’istanza. Stiamo andando avanti con serietà, nel rispetto del buon amministrare. La nostra amministrazione continua a perseguire finanziamenti attraverso la partecipazione costante a bandi europei, statali e regionali”.

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