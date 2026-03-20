“Fiaba in Borgo”: cultura, creatività e inclusione tra i murales di Piano Vetrale

Piano Vetrale, frazione del comune di Orria, torna protagonista di iniziative culturali di grande impatto grazie all’impegno dell’associazione Fiaba in Borgo, realtà senza scopo di lucro impegnata nella promozione culturale, sociale, ambientale e turistica, con particolare attenzione alla tutela del territorio e all’inclusione dei soggetti diversamente abili.

“Una fiaba tra i murales”

Il borgo, noto anche per aver dato i natali all’artista internazionale Paolo De Matteis, diventa così laboratorio di creatività e partecipazione, ospitando progetti volti ad avvicinare i giovani e i visitatori a esperienze sensoriali e artistiche uniche.

Tra le iniziative più importanti dell’associazione spicca il concorso scolastico “Una Fiaba tra i Murales”, che permette agli studenti di esprimersi liberamente attraverso la lettura e la scrittura, dando voce alla ricchezza interiore di ciascuno. L’obiettivo è stimolare la fantasia, la creatività e l’amore per la cultura, favorendo allo stesso tempo l’inclusione e la socialità.

Il programma

La cerimonia conclusiva del concorso si articolerà in due momenti: la IV edizione si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 15.00 presso il teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, dedicata agli alunni degli istituti secondari di I e II grado ad indirizzo musicale. La V edizione si svolgerà invece il 27 maggio 2026 a Piano Vetrale, con la partecipazione di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Gli istituti che prenderanno parte alla cerimonia del 27 marzo includono: IC Albanella, IC Capaccio, IC Castellabate, IC Vallo Novi, Liceo Musicale “Parmenide” di Vallo della Lucania e Liceo Musicale “Gatto” di Agropoli.

L’iniziativa

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Orria, della Diocesi di Vallo della Lucania, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e vede la collaborazione di realtà locali e associazioni come IC “Gino Rossi Vairo”, Associazione A.B.A. – Aiutiamo i Bambini Autistici, Convergenze S.p.a, Studio Spark di Agropoli, Proloco Paolo De Matteis e l’Associazione teatrale “100Crammatinirussi”.