Felitto: visite guidate gratuite per riscoprire musei e monumenti

Si è concluso a Felitto il progetto Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno. La passeggiata culturale a Felitto ha portato i visitatori alla scoperta della memoria storica del Comune attraverso la ricca e perenne esposizione fotografica fi cui si avvale il Comune guidato dal Sindaco, Carmine Casella, non è mancata la tappa alla scoperta del Museo della Civiltà Contadina, ad accesso gratuito durante tutto l’anno, e presso lo storico Palazzo Migliacci acquisito dalla signora Rosi Di Stasi Oristanio.

Il progetto

Una visita guidata tenutasi in un periodo in cui Felitto si è illuminata a festa con i mercatini di Natale. Il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” ha unito sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento ed è stato sostenuto dalla Regione Campania, nell’Ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025, grazie all’Accordo per la Coesione finanziato con delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.

Ai microfoni di InfoCilento, Carmine Nuvoli, Consigliere Comunale di Felitto , Delegato ai Servizi Sociali e Altri Enti; Mafalda Inglese – Responsabile My Fair Srl e Noemi Schiavo, Consigliere Comunale Felitto – Delegata alla Cultura e Turismo.