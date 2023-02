Ennesimo furto nel Vallo di Diano: ladri agiscono nonostante la presenza dei proprietari

I ladri hanno colpito ancora. Questa volta l’obiettivo è stato un appartamento di Buonabitacolo in cui erano presenti i proprietari, mettendo a rischio la loro incolumità. Il furto è avvenuto ieri sera, quando i malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione dopo aver forzato un infisso.

Furto in abitazione: il caso

Nonostante la presenza dei proprietari in casa, i ladri non si sono fatti intimidire e hanno messo a soqquadro la camera da letto alla ricerca di oggetti di valore e denaro. Per poter agire con maggior tranquillità, hanno deciso di barricarsi all’interno della stanza, chiudendo la porta a chiave.

Soltanto quando i proprietari si sono resi conto della presenza dei ladri, questi si sono dati alla fuga, portando via pochi oggetti di scarso valore.

Preoccupazione tra i residenti

L’episodio ha lasciato i proprietari in stato di shock e ha destato preoccupazione nella comunità locale, che si chiede come sia possibile che i malviventi abbiano potuto agire indisturbati in un’abitazione con persone al suo interno.

La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare i colpevoli e assicurarlo alla giustizia.

Sono state avviate indagini e controlli sul territorio per prevenire ulteriori episodi di questo tipo.

Si invitano gli abitanti della zona a prestare attenzione e ad adottare misure di sicurezza per evitare che tali episodi accadano di nuovo. In particolare, si raccomanda di installare sistemi di allarme e di evitare di lasciare oggetti di valore a vista.