Furti nel Vallo di Diano: intensificati i controlli

Più controlli nel Vallo di Diano. La Compagnia carabinieri di Sala Consilina garantirà un maggior monitoraggio del territorio con attività specifiche finalizzate a contrastare i furti in abitazione. Una richiesta che era partita anche dal territorio e dalle sue rappresentanze istituzionali.

Furti nel Vallo di Diano: gli appelli dal territorio

Nelle ultime settimane tra Sala Consilina e i centri limitrofi, infatti, sono stati registrati non pochi colpi in appartamento. Una situazione che ha messo in allarme i residenti, preoccupati da questa escalation di criminalità. Da più parti, quindi, sono arrivati inviti ad intensificare i controlli per fermare i furti. Le richieste erano rivolte anche al Governo affinché provvedesse a garantire più personale alle forze dell’ordine nonché ad attivare un commissariato di Polizia.

Intensificati i controlli

Ora dal Comando Provinciale assicurano servizi straordinari sul territorio. Attività già poste in essere in varie aree. Ciò ha permesso di arrestare tre persone, tra Vallo della Lucania e Mercato San Severino.

«La Compagnia di Sala Consilina sta svolgendo un servizio a largo raggio mirato a intensificare il controllo del territorio nel Vallo di Diano», assicurano dal comando.

La speranza dei residenti e che si riesca ad individuare la banda che da settimane sta mettendo a rischio la sicurezza sul territorio.