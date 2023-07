Ennesimo colpo in Cilento: rubata un’altra Maserati e ingenti preziosi trafugati

Nella notte di Mercoledì, è stato messo a segno un altro colpo nel Golfo di Policastro. La banda di ladri che da settimane si aggira nel Cilento è riuscita a rubare un’automobile Maserati e a darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto nel villaggio “Le Ginestre” a Villammare, frazione costiera del Comune di Vibonati. I malviventi hanno raggiunto l’abitazione dinanzi alla quale era parcheggiata la lussuosa autovettura e l’hanno sottratta al legittimo proprietario senza essere disturbati. Per entrare in casa, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso, per poi rapidamente sottrarre un mazzo di chiavi che conteneva sia la chiave della Maserati parcheggiata davanti all’abitazione che quella della cassaforte interna.

Un bottino considerevole

Dentro la cassaforte, i malviventi hanno trovato una somma di denaro in contanti di circa 10mila euro, che hanno prontamente rubato. Non solo, hanno anche trafugato una borsa griffata che si trovava all’interno della casa. Il colpo è stato portato a termine nel cuore della notte, mentre la coppia di coniugi presenti in casa dormiva sonni tranquilli.

La fuga dei ladri

Subito dopo aver compiuto il furto, i malviventi si sono allontanati velocemente dal Golfo di Policastro, facendo perdere le loro tracce. Il buio della notte ha contribuito a permettere loro di fuggire indisturbati. La coppia di coniugi derubata si è accorta di quanto accaduto solo nella prima mattinata di giovedì.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono state allertate e sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, agli ordini del Capitano Francesco Fedocci. Dopo aver effettuato i rilevi necessari, i Carabinieri hanno cercato di ricostruire l’accaduto con l’aiuto della coppia derubata. Si stima che il bottino complessivo possa aggirarsi intorno ai 100mila euro.

Possibile collegamento con un precedente furto

Le indagini conducono i Carabinieri a ipotizzare un collegamento tra questo colpo e un furto avvenuto giorni addietro nel parco “Santa Lucia” a Policastro Bussentino. In quell’occasione, una banda di malviventi aveva rubato anch’essa una Maserati appartenente a Michele Marsiglia, Presidente di FederPetroli Italia. Marsiglia era riuscito a vedere i ladri aggrappati al cornicione di casa e aveva dato l’allarme, ma la sua Maserati non è stata ancora ritrovata.

La zona del Cilento sembra essere presa di mira da una banda di ladri che agisce con audacia e abilità, sottraendo automobili di lusso e preziosi durante la notte. Le indagini sono in corso, ma la paura e la preoccupazione restano vive tra i residenti della zona colpita dai malviventi.