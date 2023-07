Cilento: rubata Maserati, ladri in fuga senza lasciare traccia

Nella notte tra Venerdì e Sabato, una banda di malviventi è riuscita a rubare una Maserati e a fuggire senza lasciare tracce. L’episodio è avvenuto nel parco Santa Lucia, nel Comune di Santa Marina, dove i ladri si sono introdotti in una casa e hanno saccheggiato tutto ciò che hanno trovato, compresi soldi, computer e le chiavi dell’auto.

La fuga verso la superstrada Cilentana

Sfruttando l’opportunità, i malviventi hanno rapidamente lasciato la casa e sono saliti sull’automobile rubata per fuggire velocemente. Poco distante dal parco Santa Lucia si trova la superstrada Cilentana, un’importante arteria a scorrimento veloce che collega il Golfo di Policastro alla zona meridionale della Provincia di Salerno. I ladri hanno preso la superstrada e sono riusciti ad allontanarsi indisturbati.

La scoperta del furto e l’intervento delle forze dell’ordine

I proprietari dell’abitazione si sono accorti del furto solo al loro risveglio, nonostante fossero in casa durante la notte. Hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, e sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vibonati, coordinati da quelli della compagnia di Sapri, guidati dal Capitano Francesco Fedocci. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e hanno raccolto le testimonianze della coppia.

La refurtiva recuperata e la mancanza di tracce dell’automobile

Le ricerche dei malviventi sono state avviate immediatamente, e una parte della refurtiva è stata ritrovata nel Comune di Castellabate, a diversi chilometri di distanza dal Parco Santa Lucia. Gli oggetti recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Tuttavia, dell’automobile rubata non c’è ancora traccia. Purtroppo, l’area in cui è stata abbandonata la refurtiva non dispone di telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere l’accaduto.