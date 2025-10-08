Encomio solenne a Battipaglia: agenti di Polizia locale premiati per maxi sequestro di droga

La Giunta Comunale di Battipaglia ha approvato una deliberazione per conferire un encomio solenne a tre operatori della Polizia Locale. Il provvedimento è stato adottato su proposta della Sindaca Cecilia Francese e votato all’unanimità dai presenti. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

I nomi degli agenti premiati

L’encomio solenne è destinato al Tenente Domenico Di Vita e ai Sottufficiali di Polizia Municipale Teresa Biancullo e Maurizio Mastrolia. L’atto riconosce la loro professionalità e spirito di servizio dimostrati in una operazione di polizia che ha sventato l’immissione sul mercato territoriale di un importante quantitativo di stupefacenti.

Dettagli del maxi sequestro

L’operazione, avvenuta il 10 ottobre 2024, ha visto i Sottufficiali Biancullo e Mastrolia agire sotto il coordinamento del Tenente Di Vita. L’attività investigativa, definita come svolta con intelligenza e grande professionalità, ha portato al sequestro di circa cento chilogrammi di marijuana. La sostanza stupefacente, coltivata in un’azienda agricola nell’agro di Battipaglia, aveva un valore stimato di circa centomila euro. In seguito all’operazione, è scattato l’arresto della titolare dell’azienda.

La motivazione dell’encomio

Nel motivare l’encomio, si è evidenziato che gli operatori della Polizia Locale si sono distinti per atti di merito, di abnegazione e di professionalità. La delibera riconosce che l’intervento ha impedito che un notevole quantitativo di droga invadesse le strade della città di Battipaglia e degli altri centri della Piana del Sele. La motivazione ufficiale recita:

“Si esprime il massimo encomio agli operatori della Polizia Locale, Tenente Domenico Di Vita ed Agenti Teresa Biancullo e Maurizio Mastrolia per il brillante risultato ottenuto nel recente maxi sequestro di sostanze stupefacenti, eseguito in data 10/10/2024“.

Si sottolinea inoltre che questo straordinario intervento ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza e il benessere della nostra comunità, e che l’operazione ha messo in luce l’eccellenza operativa e la professionalità del personale coinvolto. L’attività della Polizia Locale, pur fronteggiando quotidianamente problemi legati alla viabilità e alla sicurezza con frequente carenza di personale, si è dimostrata attenta anche a operazioni di contrasto alla illegalità di notevole portata e delicatezza.

Proposta di ricompensa e sensibilizzazione

Oltre al conferimento dell’encomio solenne, la proposta di deliberazione prevede di assegnare agli operatori una ricompensa di carattere morale. Si propone inoltre di divulgare pubblicamente i risultati dell’operazione al fine di sensibilizzare la comunità sull’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini nella lotta alla criminalità.