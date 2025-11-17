Emergenza cinghiali nel Cilento: «Ora sono anche davanti le case»

Cinghiali sempre più presenti anche nei grandi centri. Ungulati sulla Cilentana e davanti le porte delle abitazioni

A cura di Ernesto Rocco
Cinghiali Gioi

L’emergenza cinghiali nel Cilento si fa sempre più pressante, coinvolgendo non solo i piccoli centri ma anche i più grandi. Quello che un tempo era un fenomeno confinato alle aree interne, oggi si estende rapidamente, causando disagi e potenziali pericoli per la popolazione.

Avvistamenti vicino alle abitazioni

Nelle ultime ore alcuni residenti hanno segnalato la presenza di ungulati davanti alle proprie case. A Gioi, gli animali sono arrivati fino alla porta di un’abitazione, salendo una rampa di scale alla ricerca di cibo.

Agropoli e il lungomare San Marco

Situazioni simili si sono registrate ad Agropoli, nei pressi del lungomare San Marco. Poco distante, all’altezza dello svincolo Agropoli Nord, i cinghiali hanno invaso la carreggiata della Cilentana, un tratto di strada ad alta velocità già teatro di incidenti stradali.

San Marco di Castellabate: presenza costante

A San Marco di Castellabate la presenza dei cinghiali è ormai quotidiana. Gli animali vengono avvistati tra le strade che conducono al porto, creando preoccupazione tra i residenti.

I cittadini chiedono interventi

Gli abitanti sollecitano misure urgenti, denunciando anche comportamenti che favoriscono l’avvicinamento degli ungulati. “Ci sono persone che lasciano intenzionalmente scarti di cibo nei giardini – racconta un cittadino di Agropoli – e in questo modo i cinghiali si nutrono e si avvicinano alle case. È un atteggiamento che va assolutamente evitato”.

Le iniziative promosse dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno finora limitato solo in parte il fenomeno. La situazione resta preoccupante, soprattutto per i rischi legati alla sicurezza stradale e urbana.

