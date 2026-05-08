Politica

Elezioni Salerno, De Felice: «cambiamo tutto». Cremaschi: «basta padre padrone De Luca»

Pio De Felice presenta il programma di Potere al Popolo: lavoro, sanità e salario minimo al centro. Giorgio Cremaschi attacca: "Basta con il sistema De Luca"

Federica Inverso

L’obiettivo è quello di costruire un’alternativa che metta al centro i bisogni della popolazione. Lavoro, casa, pace, spazi pubblici e sociali e sanità. Ma anche giovani, porto e salario minimo.

Le priorità del programma

Sono queste le priorità del programma del candidato sindaco di Potere al Popolo, Pio De Felice, che sull’onda dello slogan “cambiamo tutto” ha ribadito il suo impegno per la città nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina.

L’incontro, tenutosi presso la sede dell’Unione Sindacale di Base (USB), ha visto la partecipazione di diversi cittadini, dei candidati al consiglio comunale e di un ospite d’eccezione: Giorgio Cremaschi, storico sindacalista della FIOM ed ex Portavoce Nazionale di Potere al Popolo.

“Basta con il padre padrone De Luca — ha sottolineato il sindacalista — continuare a scegliere lui significa fermare il tempo, e fermare il tempo vuol dire tornare indietro”.

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