Elezioni comunali: i dati dell’affluenza alle ore 19

Si conferma in calo l’affluenza rispetto alle precedenti elezioni amministrative. In provincia di Salerno, infatti, alle ore 19:00 a votato il 41% degli aventi diritto, quasi il 10% in meno rispetto al passato. Non mancano comunque eccezioni.

Accade nel Cilento

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Ogliastro Cilento fa registrare un + 10% rispetto al dato percentuale delle ultime elezioni comunali. Al secondo rilevamento relativo all’affluenza, infatti, avevano votato il 43% degli aventi diritto, contro il 35% della volta scorsa. Segno più anche per l’affluenza a Roccagloriosa, 33% rispetto al 31% passato.

Ad Aquara ha votato il 42% degli aventi diritto, ad Atena Lucana il 28%, a Campagna il 42%, a Castelcivita il 54%, a Giungano il 55%, a Novi Velia il 39%, a Perito il 32%.

Le elezioni

Si vota fino alla giornata di domani.questa sera i seggi chiuderanno alle 23 per riaprire lunedì alle 7. La chiusura definitiva alle ore 15:00. Clicca qui per il dato delle 12 sull’affluenza.