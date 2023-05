Elezioni comunali: affluenza in calo, solo due comuni fanno eccezione

È stato diffuso il primo dato sull’affluenza nei comuni alle urne per le elezioni amministrative 2023. Dati in calo, una costante tutta italiana e non fa eccezione la provincia di Salerno dove alle ore 12 (prive rilevazione) avevano votato il 15,99% degli aventi diritto, rispetto al 20,85% dell’anno precedente.

I dati nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano

Affluenza sotto il 9% ad Aquara; cinque anni fa a quest’ora era stata del 20%. 20,54% ad Atena Lucana (precedente 16,23), 15,68% Campagna (24,25%), 21,89% a Castelcivita (24,40%), 20,09 Giungano (32,48%), 15,19% Novi Velia (19,81%), 11,44% Perito (15,95%).

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono in controtendenza Ogliastro Cilento e Roccagloriosa. Nel primo caso alle urne è andato il 16,56% degli aventi diritto rispetto al 13,61% delle ultime amministrative. A Roccagloriosa alle 12 avevano votato il 14,34% degli elettori rispetto all’11,68% di cinque anni prima.

Le prossime rilevazione

Le prossime rivelazioni di oggi saranno alle 19 e alle 23, orario di chiusura dei seggi. Domani urne nuovamente aperte dalle 7 alle 15. A seguire l’inizio dello spoglio.