Ecco i nuovi orari di apertura per il Museo Archeologico Nazionale di Eboli: nuove attività e occasioni culturali

Il Museo Archeologico di Eboli è, ormai, punto di riferimento per la cultura, per le scolaresche e per i residenti, posto in cui i visitatori, soprattutto negli ultimi anni, sono aumentati in maniera esponenziale avendo trovato, ad accoglierli, uno staff preparato e attento. Il ManES che è fiore all’occhiello della Città di Eboli nel complesso Monumentale di San Francesco con la direttrice Ilaria Menale sta offrendo grandi spunti culturali ai visitatori, adulti e bambini. L’ultima novità di queste ore è legata agli orari.

Le novità

Dal prossimo 24 ottobre, infatti, Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Valle del Sele prolungherà i suoi orari di apertura al pubblico e aggiungerà anche il sabato mattina, restando aperto, così, tutto il weekend. Da martedì 24 ottobre il Museo sarà parto da martedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00); lunedì chiusura settimanale a partire dal 23 ottobre.

Le info utili

L’ingresso e le visite guidate sono, come sempre, gratuiti. Visite guidate di scolaresche, gruppo spontanei e gruppi turistici negli ultimi anni, da quando il Museo è a guida della dottoressa Ilenia Menale, la fruizione del pubblico nelle sale museali è aumentata a vista d’occhio. Le varie attività proposte e la nuova e dinamica offerta ha fatto riavvicinare i visitatori a quello che è uno scrigno importante di storia e cultura della Valle del Sele.